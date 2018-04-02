Ляшко заработал за 2017 год больше Порошенко и Гройсмана

Лидер Радикальной партии, депутат Рады Украины Олег Ляшко задекларировал 20,6 млн гривен (почти $780 тыс.) доходов за 2017 год. Об этом сообщает «Украинская правда», со ссылкой на декларацию депутата.

Отмечается, что Ляшко получил 17,78 млн гривен от предоставления имущества в аренду и отчуждения недвижимости, почти 1,78 млн гривен получил в качестве банковских процентов. Кроме того, 571 тыс. гривен он выиграл в лотерею, а 512 тыс. гривен лидер Радикальной партии получил в виде зарплаты.

Как сообщает издание, сумма доходов Ляшко больше заработка лидера Украины Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана.

За 2017 год Порошенко задекларировал около $620 тыс. доходов, Гройсман указал доходы на сумму почти $650 тыс.