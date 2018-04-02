Во время матча в Мариуполе футбольные фанаты устроили драку с полицейскими: видео

В Мариуполе в результате стычек с футбольными фанатами во время матча «Мариуполь» – «Динамо» пострадали девять правоохранителей.

Как сообщает «112 Украина», ссылаясь на полицию, конфликт случился за пределами стадиона.

«Фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды. Полицейские вывели нарушителей за пределы стадиона, но товарищи встали на их защиту, выбежали со стадиона и начали швырять в сторону правоохранителей и служебный автотранспорт камни», – сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия нарушителей не удалось задержать. По данному инциденту возбуждено уголовное дело.