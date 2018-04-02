Зеркальный ответ: Китай вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США

С понедельника, 2 апреля, Китай вводит пошлины в отношении 128 импортируемых из Соединенных Штатов товаров в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на алюминий и сталь.

«Для защиты своих интересов и компенсации ущерба от принятых мер США Китай начиная с 2 апреля прекращает обязательства по снижению таможенных сборов на импортируемые из США 128 наименований товаров семи категорий», – сказано в тексте сообщения на сайте Министерства коммерции КНР.

Отмечается, что на 120 наименований товаров пошлина увеличивается до 15%, на восемь – до 25%.

Напомним, американским президентом Дональдом Трампом был подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая». В марте он объявил, что Соединенные Штаты вводят пошлины на импорт алюминия и стали.