У баскетболиста отнялись ноги после броска

Патрик Маккоу, баскетболист американского клуба Golden State Warriors, получил серьезную травму во время игры, организатором которой выступала Национальная баскетбольная ассоциация.

Сделав бросок, спортсмен столкнулся с другим баскетболистом, пытающимся предотвратить попадание мяча в кольцо, упал и после этого не мог встать.

Принеся очки собственной команде, спортсмен так и не смог продолжить игру. С площадки его уносили на носилках, а на место Маккоу вышел другой баскетболист.

После длительной паузы игра продолжилась.

В сообщении на сайте ассоциации пострадавший пожаловался, что в тот момент у него полностью онемели ноги.

Ему сделали рентген, результаты которого станут известны к концу недели.

Закончился матч победой Golden State Warriors.