Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

У баскетболиста отнялись ноги после броска

Дарья Михалина
00:45 02.04.2018
Спортсмен даже не смог самостоятельно покинуть площадку.
Видео: STAY / YouTube

Патрик Маккоу, баскетболист американского клуба Golden State Warriors, получил серьезную травму во время игры, организатором которой выступала Национальная баскетбольная ассоциация.

Сделав бросок, спортсмен столкнулся с другим баскетболистом, пытающимся предотвратить попадание мяча в кольцо, упал и после этого не мог встать.

Принеся очки собственной команде, спортсмен так и не смог продолжить игру. С площадки его уносили на носилках, а на место Маккоу вышел другой баскетболист.

После длительной паузы игра продолжилась.

В сообщении на сайте ассоциации пострадавший пожаловался, что в тот момент у него полностью онемели ноги.

Ему сделали рентген, результаты которого станут известны к концу недели.

Закончился матч победой Golden State Warriors.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов по делу Скрипаля
Дата01.04.2018, 19:46
Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов по делу Скрипаля
В Петербурге завершен этап строительства реплики парусника «Полтава» 1712 года
Дата01.04.2018, 15:47
В Петербурге завершен этап строительства реплики парусника «Полтава» 1712 года
Поветкин поблагодарил британских болельщиков после победы над Прайсом
Дата01.04.2018, 00:59
Поветкин поблагодарил британских болельщиков после победы над Прайсом
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Ракета «Сармат» выполнила более 50 поставленных задач в ходе испытаний
Дата30.03.2018, 14:05
Ракета «Сармат» выполнила более 50 поставленных задач в ходе испытаний
Прорыв, триумф и трагедия генерала от кавалерии Алексея Брусилова
Дата01.04.2018, 08:24
Прорыв, триумф и трагедия генерала от кавалерии Алексея Брусилова
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
23:42 В стране и мире
Гидрометцентр спрогнозировал резкое потепление в Москве
21:30 В стране и мире
Постпред РФ при ОЗХО подтвердил, что в стране не разрабатывался «Новичок»
21:00 Армия
Российские военные потребовали от боевиков предоставить карты минных полей и подземных тоннелей в Сирии
17:10 В стране и мире
Видео
Российские туристы, пострадавшие в ДТП в Польше, возвращаются домой
14:55 В стране и мире
Украинские радикалы во Львове подожгли польский автобус
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Гусь американцу не товарищ: в Сети оценили расплату мужчины за издевательства над птицей Видео
Гусь американцу не товарищ: в Сети оценили расплату мужчины за издевательства над птицей
Не оправдали надежд: в Сети опубликованы кадры «взбесившихся» американских противоракет Видео
Не оправдали надежд: в Сети опубликованы кадры «взбесившихся» американских противоракет
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета Видео
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва Видео
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота» Видео
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота»
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР Видео
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.