У баскетболиста отнялись ноги после броска
Спортсмен даже не смог самостоятельно покинуть площадку.
Видео: STAY / YouTube
Патрик Маккоу, баскетболист американского клуба Golden State Warriors, получил серьезную травму во время игры, организатором которой выступала Национальная баскетбольная ассоциация.
Сделав бросок, спортсмен столкнулся с другим баскетболистом, пытающимся предотвратить попадание мяча в кольцо, упал и после этого не мог встать.
Принеся очки собственной команде, спортсмен так и не смог продолжить игру. С площадки его уносили на носилках, а на место Маккоу вышел другой баскетболист.
После длительной паузы игра продолжилась.
В сообщении на сайте ассоциации пострадавший пожаловался, что в тот момент у него полностью онемели ноги.
Ему сделали рентген, результаты которого станут известны к концу недели.
Закончился матч победой Golden State Warriors.