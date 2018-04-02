В Братске канатоходец сорвался с высоты во время выполнения трюка: видео

В Сети появился видеоролик, на котором запечатлен момент падения канатоходца во время выступления Цирка династии Довгалюк в Братске.

На кадрах видно, как во время исполнения опасного номера под куполом мужчина срывается с высоты из-за троса, который потерял натяжение. Сразу же после падения к канатоходцу подбежали сотрудники цирка, которые помогли ему подняться.

Отмечается, что артист не получил серьезных травм: он встал и поклонился зрителям. При этом он держался за левую руку: скорее всего, он ее ушиб при падении.