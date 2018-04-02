Трамп пригрозил Мексике разорвать соглашение о зоне свободной торговли

Дональд Трамп пожаловался на нелегально пребывающих из Мексики мигрантов и предложил воздвигнуть между странами стену.

Он добавил, что если со стороны мексиканских властей в ближайшее время не произойдет никаких изменений, то США расторгнет Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), подписанное с Мексикой.

«Мексика делает очень мало, если вообще ничего не делает, для того, чтобы остановить потоки людей, проходящих через их южную границу и попадающих потом в США. Они насмехаются над нашими глупыми миграционными законами. Они должны остановить эти гигантские потоки наркотиков и людей, или же я покончу с их «дойной коровой» НАФТА. НУЖНА СТЕНА», - сообщил президент США в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что США планируют потратить 1,6 миллиарда долларов на сооружение стены на границе с Мексикой для предотвращения нелегальной миграции.