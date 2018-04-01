Опубликовано видео давки на лестнице во время пожара в «Зимней вишне»

В Сети появилось новое видео начала пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. На кадрах с камер наблюдения видна как лестничная клетка, по которой посетители торгового центра эвакуируются из горящего здания.

В начале видео в игровой зоне появляется яркая вспышка, к тому моменту там было много людей. На кадрах видно, как быстро распространяется пламя, после этого коридор начинает заволакивать густым черным дымом. Посетители ТЦ не сразу начинают предпринимать какие-либо попытки покинуть помещение, и только спустя некоторое время, когда пожар уже значительно разгорелся, они бросаются бежать.

Напомним, в торговом центре «Зимняя вишня» днем в воскресенье, 25 марта, произошел крупный пожар. Тушение возгорания продолжалось почти 12 часов. В результате пожара погибло 64 человека, включая 41 ребенка.