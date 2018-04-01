Гидрометцентр спрогнозировал резкое потепление в Москве

К концу недели температура в столице поднимется до +17 градусов, сообщил агентству «Интерфакс» директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 1 апреля.

«Сегодня первое апреля, но у нас не ироничная и не шуточная информация. Дальнейшие расчеты показывают, что весна в явном виде уже будет ощущаться в течение предстоящей недели», - рассказал Вильфанд.

Начало календарной весны выдалось на редкость холодным, однако москвичам стоит ожидать потепления уже с понедельника, 2 апреля.

В этот день дневная температура воздуха дойдет до отметки в +10 градусов. В четверг и в пятницу термометры покажут уже +17 градусов.

Отмечается, что ночные температуры также будут «плюсовые».

Метеорологи прогнозируют отсутствие осадков и ясное солнце.

Однако сообщается, что снег в столице полностью растает только во второй половине апреля.