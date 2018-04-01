В Роскачестве назвали долю фальсификата на рынке коньяка

По результатам экспертизы Роскачества стало известно, что пятая часть коньяка на российском рынке – подделка. Об этом заявил в интервью НТВ глава организации Максим Протасов.

«В настоящий момент я могу предварительно сказать, что около 21% тех коньяков, которые мы исследуем, произведены не из виноградного спирта», – сказал он.

Протасов отметил, что при производстве этой алкогольной продукции используются «иные виды» спиртов и по этому критерию ее назвать коньяком нельзя.

Отмечается, что в феврале Роскачество провело большую проверку реализуемого в магазинах коньяка, изучив почти 50 марок напитка из Молдовы, Франции, России, Грузии и Армении. Специалистами продукт был протестирован по показателям подлинности и безопасности, а также по органолептическим показателям. По результатам инспекции Протасов заявил, что цена «коньяка» из других спиртов варьируется в районе 370–450 рублей.