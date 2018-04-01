Срок годности хлеба для космонавтов увеличат до двух лет

Срок годности хлеба, который входит в рацион космонавтов, увеличится до двух лет. К разработке нового продукта приступят в ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности, сообщает RT.

Для увеличения срока годности будут применены различные современные технологии, при этом на качестве продукции это не скажется. Хлеб будет оставаться свежим и вкусным.

«Возможно, для сохранения свежести изделия будут использованы специализированные функциональные добавки, многофазные технологии — как правило, чем дольше готовится тесто, тем дольше хранится хлеб», - отметили в ФГАУ НИИ.

Срок годности планируют увеличить для проведения длительных космических экспедиций.