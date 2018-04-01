В Риге эвакуируют автовокзал

Рижский вокзал эвакуируют, на место ЧП прибыли полицейские экипажи, пожарные расчеты и машины «скорой помощи», передает корреспондент РИА Новости.

Причины эвакуации правоохранительные органы не называют, возможно, речь идет об акте злостного хулиганства. Ранее в ряде латвийских общественных заведений прошла эвакуация, которая была связана с ложными звонками о минировании.