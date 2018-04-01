NASA опубликовало фото спиральной галактики со сверхновой звездой

NASA опубликовало фотографию спиральной галактики NGC 5714, которая находится в созвездии Волопас на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли. Фото было сделано телескопом Hubble с помощью камеры ACS.

На картинке галактика кажется абсолютно плоской, так как сфотографирована сбоку. Видна ее спиральная структура.

В 2003 году в галактике вспыхнула сверхновая звезда SN 2003dr, в спектре которой зафиксировали значительное содержание кальция.