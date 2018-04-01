Россия представит ОЗХО «ясное предложение» по инциденту в Солсбери

Россия на специальном заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которое инициировала Москва, представит «ясное предложение», которое будет содействовать расследованию инциденту в Солсбери. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, слова которого приводит РИА Новости.

«На внеочередной сессии исполнительного совета ОЗХО 4 апреля мы собираемся внести еще одно предложение… Это простое, ясное предложение, призванное содействовать расследованию инцидента в Солсбери. Повторю, что мы не меньше, но больше англичан заинтересованы в установлении истины», — заявил Шульгин.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предложила созвать внеочередное заседание исполнительного совета ОЗХО в связи с ситуацией вокруг «дела Скрипаля».