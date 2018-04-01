Мандат ОЗХО по «делу Скрипаля» не предполагает установления стороны, ответственной за случившееся – постпред РФ

Мандат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не предполагает установление ответственных за случившееся, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

«Мы ожидаем от экспертов официального, сугубо фактологического заключения о химическом составе проб, отобранных специалистами техсекретариата при соблюдении процедуры последовательности сбора и обеспечения сохранности вещественных доказательств. Мандат миссии не предполагает никакого установления ответственности. Никто не ждет, что эксперты на кого-то покажут пальцем», — сказал Шульгин. Его цитирует РИА Новости.

По словам Шульгина, все же предстоит выяснить, как это отравляющее вещество было доставлено на место преступления. Россия надеется получить полный доступ к материалам британского расследования, добавил постпред.