Постпред РФ при ОЗХО подтвердил, что в стране не разрабатывался «Новичок»

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин подтвердил, что в России никогда не было программы по разработке отравляющего вещества, известного на Западе как «Новичок» .

«Я могу ответственно сказать — независимо от того, каких химиков сейчас цитируют: в Российской Федерации никогда не осуществлялись никакие научно-конструкторские, опытные работы, не было никакой программы под названием «Новичок»», — сказал Шульгин в интервью «Российской газете».

Постпред отметил, что в СССР, начиная с 1970-х годов, советские ученые приступили к созданию новых видов отравляющих нервно-паралитических веществ, но аналогичные разработки велись и на Западе. В том числе, по словам Шульгина, созданием таких веществ активно занимались англичане и американцы.