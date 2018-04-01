РФ представит «одно предложение» на спецзаседании ОЗХО по делу Скрипаля

РФ на спецзаседании исполсовета ОЗХО по делу Скрипаля представит «хорошее предложение», содействующее расследованию. Об этом заявил постпред России при организации Александр Шульгин.

«На внеочередной сессии исполнительного совета ОЗХО 4 апреля мы собираемся внести еще одно предложение», — сказал Шульгин в интервью «Российской газете».

По его словам, Россия исходит из того, что к спецзаседанию результаты работы экспертов в Британии готовы не будут. Заседание состоится 4 апреля. Оно будет закрытым для прессы.