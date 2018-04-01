МИД Австралии предупредил своих граждан об опасностях путешествий в Россию

МИД Австралии посоветовал своим гражданам проявлять осторожность во время путешествий в Россию. На сайте внешнеполитического ведомства опубликована соответствующая памятка. В ней МИД рекомендует австралийским туристам избегать мест, где проходят акции протеста или демонстрации, а также не вступать в дискуссии о политике.

«Ввиду усиления политической напряженности вам следует опасаться возможности проявления антизападных настроений или преследований», — говорится на сайте МИД.

Австралия объявила о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Страну должны покинуть два представителя дипмиссии. Москва ответила зеркальными мерами. Премьер-министр Австралии назвал такое решение России разочаровывающим, но ожидаемым.