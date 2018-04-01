Яковенко рассказал, кто стоит за «делом Скрипаля»

Посол России в Великобритании Александр Яковенко назвал «дело Скрипаля» провокацией, осуществленной британскими спецслужбами.

«С нами отказываются сотрудничать, нам не предоставляют никакой фактуры. Вот, собственно, это и приводит нас к заключению о том, что это провокация спецслужб», — сказал Яковенко в эфире НТВ.

Также посол отметил, что Британия сейчас находится «в очень трудном положении» из-за того, что выходит из ЕС и обратил внимание на то, что в Брюсселе затихла тема Brexit, когда принималось заявление по Скрипалям.