Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире «дело Скрипаля» ТЕГИ

Скрипалей отравили гречкой – британские следователи нашли новый виток дела

Анастасия Евдокимова
20:20 01.04.2018
Британские следователи не исключают, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» было привезено в Великобританию в пачке гречки.
Скрипалей отравили гречкой – британские следователи нашли новый виток дела
Фото: FERNVALL LOTTE ZUMAPRESS / Globallookpress

Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли отравиться нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое было привезено в страну в пачке гречки. Об этом пишет британская The Sun со ссылкой на источники, отмечая, что к этой версии склоняются следователи, расследующие инцидент в Солсбери.

По данным издания, Юлия Скрипаль, собиралась купить гречку, лавровый лист и специи в России перед вылетом в Великобританию, но не успела забежать в продуктовый магазин и попросила некую женщину привезти ей гречку.

Как утверждают следователи, в одной из пачек могли содержаться частицы вещества «Новичок».

Как сообщает издание, Скотланд-Ярд уже допросил женщину, «работающую в крупной медицинской компании в России», по поводу привезенной для Юлии гречки.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия. Москва это категорически отрицает.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов по делу Скрипаля
Дата01.04.2018, 19:46
Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов по делу Скрипаля
В Петербурге завершен этап строительства реплики парусника «Полтава» 1712 года
Дата01.04.2018, 15:47
В Петербурге завершен этап строительства реплики парусника «Полтава» 1712 года
Поветкин поблагодарил британских болельщиков после победы над Прайсом
Дата01.04.2018, 00:59
Поветкин поблагодарил британских болельщиков после победы над Прайсом
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Ракета «Сармат» выполнила более 50 поставленных задач в ходе испытаний
Дата30.03.2018, 14:05
Ракета «Сармат» выполнила более 50 поставленных задач в ходе испытаний
Прорыв, триумф и трагедия генерала от кавалерии Алексея Брусилова
Дата01.04.2018, 08:24
Прорыв, триумф и трагедия генерала от кавалерии Алексея Брусилова
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
«дело Скрипаля»
20:20 В стране и мире
Скрипалей отравили гречкой – британские следователи нашли новый виток дела
17:25 В стране и мире
В посольстве США решили продолжить «улучшать» отношения с Россией
13:11 В стране и мире
мнение
Политолог раскрыла главную цель США в «деле Скрипаля»
12:07 В стране и мире
Видео
Первый самолет с высланными дипломатами из США прибыл в Москву
11:17 В стране и мире
«Новичок» был подброшен на место отравления Скрипалей умышленно – радиолюбитель
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
17:10 В стране и мире
Видео
Российские туристы, пострадавшие в ДТП в Польше, возвращаются домой
14:55 В стране и мире
Украинские радикалы во Львове подожгли польский автобус
13:09 В стране и мире
Видео
Второй борт с высланными из США российскими дипломатами приземлился во Внуково
12:32 В стране и мире
Защита обжалует действия Украины по аресту российского судна
06:51 В стране и мире
Видео
Губернатор Кемеровской области Тулеев подал в отставку
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Гусь американцу не товарищ: в Сети оценили расплату мужчины за издевательства над птицей Видео
Гусь американцу не товарищ: в Сети оценили расплату мужчины за издевательства над птицей
Не оправдали надежд: в Сети опубликованы кадры «взбесившихся» американских противоракет Видео
Не оправдали надежд: в Сети опубликованы кадры «взбесившихся» американских противоракет
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета Видео
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва Видео
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота» Видео
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота»
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР Видео
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.