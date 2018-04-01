Скрипалей отравили гречкой – британские следователи нашли новый виток дела

Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли отравиться нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое было привезено в страну в пачке гречки. Об этом пишет британская The Sun со ссылкой на источники, отмечая, что к этой версии склоняются следователи, расследующие инцидент в Солсбери.

По данным издания, Юлия Скрипаль, собиралась купить гречку, лавровый лист и специи в России перед вылетом в Великобританию, но не успела забежать в продуктовый магазин и попросила некую женщину привезти ей гречку.

Как утверждают следователи, в одной из пачек могли содержаться частицы вещества «Новичок».

Как сообщает издание, Скотланд-Ярд уже допросил женщину, «работающую в крупной медицинской компании в России», по поводу привезенной для Юлии гречки.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия. Москва это категорически отрицает.