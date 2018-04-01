Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов по делу Скрипаля

Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с «делом Скрипалей». Об этом сообщает МИД РФ на своем официальном сайте.

Согласно одному из вопросов, Москву интересует, направляла ли британская сторона Техсекретариату какую-либо дополнительную информацию по собственному национальному расследованию (оперативную, медицинскую, правовую и так далее).

Также в списке вопрос, какого рода помощь Лондон запросил у ОЗХО в связи с «делом Скрипалей» и направляла ли ей Великобритания дополнительную информацию.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия. Москва это категорически отрицает.