Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов по делу Скрипаля
Москву интересует, какого рода помощь Лондон запросил у ОЗХО в связи с «делом Скрипалей» и направляла ли ей Великобритания дополнительную информацию.
Фото: Алексей Иванов / ТРК «Звезда»
Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с «делом Скрипалей». Об этом сообщает МИД РФ на своем официальном сайте.
Согласно одному из вопросов, Москву интересует, направляла ли британская сторона Техсекретариату какую-либо дополнительную информацию по собственному национальному расследованию (оперативную, медицинскую, правовую и так далее).
Также в списке вопрос, какого рода помощь Лондон запросил у ОЗХО в связи с «делом Скрипалей» и направляла ли ей Великобритания дополнительную информацию.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия. Москва это категорически отрицает.