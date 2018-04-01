Путин внес в Госдуму проект о противодействии коррупции

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на совершенствование контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции. Документ зарегистрирован в базе системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

В документе речь идет о внесении в КоАП новой статьи 27.20 «Арест имущества в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

Согласно законопроекту, руководители госкорпораций, государственных внебюджетных фондов смогут получать справки по счетам физических лиц, а в отдельных случаях и юридических лиц.