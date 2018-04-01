В США неизвестный выиграл в лотерею 521 миллион долларов

Неизвестный выиграл в лотерею 521 миллион долларов, сообщает FoxNews. Счастливчик до сих пор не предъявил свои права на выигрыш. Сообщается только, что свой билет он приобрел в Нью-Джерси.

Обладатель билета ухитрился угадать все выигрышные номера - 11, 28, 31, 46, 59 и дополнительный Mega Ball — 1.

Как сообщает FoxNews, что обладатель билета может получать всю сумму, учитывая вычеты и налоги, отдельными платежами в течение 29 лет или забрать единовременно $317 млн.