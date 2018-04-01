Врио губернатора Кемеровской области предложил создать на месте «Зимней вишни» детский технопарк

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев предложил на месте «Зимней вишни» в Кемерове создать детский технопарк, в котором будет размещен мемориал. Такое предложение он озвучил на своем первом совещании.

Также среди предложенных горожанами вариантов благоустройства территории комплекса - сквер с именными деревьями, сообщает сайт «Комсомольской правды».

«Сергей Цивилев предложил включить в варианты голосования создание нового детского технопарка, в котором будет размещен мемориал», - приводит сайт сообщение пресс-службу администрации Кемеровской области.

Цивилев был назначен врио клавы Кемеровской области 1 апреля, в воскресенье, в связи с отставкой Амана Тулеева. Ранее Цивилев занимал пост заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.