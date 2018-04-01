В Индии пропал российский турист

Русский турист Сергей Щерба, отправившийся путешествовать в Индию, пропал в горах на севере страны.

Как рассказала сайту телеканала «Звезда» сестра пропавшего – Юлия Щерба, последний раз он выходил на связь 25 марта, именно тогда мужчина и прислал фото горы.

«Он приехал в город, где заселился в отель Ganga Maa. Там он познакомился с девушкой, они вместе гуляли, он выходил с нами на связь. После этого он решил пойти в горы, один и направился в сторону горы Бхадаши, прислал оттуда фотографию и больше не выходил на связь», - рассказывает Юлия.

По словам девушки, в Сети Щерба также не появлялся какое-то время.

«Сейчас я на связи с волонтерами. В ближайшие дни я пойду в МИД, мои родители в полиции. В посольство РФ в Индии мы тоже обращались, обещали ответить», - заявила сестра пропавшего.

Между тем в российском посольстве в Индии пока никак не комментировали ситуацию.