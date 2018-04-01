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В Бахрейне нашли крупнейшее в стране месторождение нефти

Дмитрий Семенов
18:54 01.04.2018
В месторождении также обнаружены большие запасы глубинного газа.
В Бахрейне нашли крупнейшее в стране месторождение нефти
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

Власти Бахрейна распространили сообщение об обнаружении в стране крупнейшего в ее истории нефтяного месторождения, передает национальное информационное агентство BNA.

«Высочайший комитет по природным ресурсам и экономической безопасности, согласно своим планам, занимался освоением потенциала национальных нефтяных компаний с целью увеличить вдвое работы по разведке и выемке, что привело к обнаружению крупнейших запасов нефти в истории королевства», — сообщает агентство.

По оценке комитета, ожидается, что месторождение «содержит крайне значительный объем нефти плотных пластов, который намного превышает объем Бахрейнского месторождения». Кроме того, были обнаружены большие запасы глубинного газа.

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