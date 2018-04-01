ВСУ препятствуют эвакуации обстрелянного санавтомобиля ЛНР

В воскресенье в районе Нижнего Лозового киевские военные подорвали санитарный автомобиль Народной милиции ЛНР. В результате пострадали три военнослужащих Народной милиции, сам автомобиль сгорел. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. При этом, как отмечает сайт ЛИЦ, украинские военные продолжают обстрел и не дают забрать автомобиль.

«Украинские военные продолжают обстреливать место подрыва санитарного автомобиля Народной милиции в районе населенного пункта Нижнее Лозовое», - приводит Луганский информационный центр (ЛИЦ) сообщение оборонного ведомства.

При обстреле ВСУ применяют БМП и ПТУР. Отмечается, что в этом районе был зафиксирован полет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).