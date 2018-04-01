Знаем, что от него ждать – эксперт о врио главы Кемеровской области Цивилеве

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал в эксклюзивном комментарии радио «Звезда» о том, чего можно ожидать от нового главы Кемеровской области в случае, если им станет врио региона Сергей Цивилев.

«Он воспринимается как часть региональной власти. Он человек, многие годы работающий с углем. Они знают, чего от него ждать. В-третьих, он лично знаком с Владимиром Владимировичем. Он отчитывался перед ним по работе некоторых компаний, которые возглавлял. Я понимаю, что у президента есть мнение о нем. И, наконец, он все-таки политик», - сказал «Звезде» Журавлев.

Ранее президент России Владимир Путин позвонил Аману Тулееву и поблагодарил его за многолетний труд на посту губернатора Кемеровской области.

Аман Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 года. Его полномочия как губернатора истекали в 2020 году. В воскресенье он обратился к президенту с просьбой о досрочном сложении полномочий. Владимир Путин принял отставку.