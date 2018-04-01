Российские туристы, пострадавшие в ДТП в Польше, возвращаются домой

Российские туристы, пострадавшие в субботу в аварии автобуса в районе населенного пункта Добромеж, возвращаются на родину. Как сообщает российский МИД, всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, в настоящее время под наблюдением врачей находится одна пассажирка злополучного автобуса.

«Виновата легковая машина, которая вышла на встречную полосу. Чтобы избежать лобового столкновения, был совершен маневр, автобус накренился и перевернулся», - рассказал генеральный директор компании «Петротур» Игорь Мазулов.

Ранее сообщалось, что авария с автобусом, в котором находился 31 турист из Москвы, Санкт-Петербурга и Арзамаса, произошла в субботу на территории Польши. В настоящее время доставленные в Брест туристы ждут поезда, на котором отправятся домой.