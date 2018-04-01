Американские инженеры создали материал-невидимку

Материал, созданный учеными Калифорнийского университета в Ирвайне (США), может быть использован для изготовления камуфляжной формы, сообщает Sciencedaily.com.

«Нам удалось получить мягкий материал, который может отражать тепло таким же образом, как кожа кальмара может отражать свет. Изобретение способно сжиматься и разглаживаться, благодаря чему в разных состояниях имеет как гладкую, так и морщинистую поверхность, что позволяет существенно менять способ отражения тепла», - рассказал изданию профессор Алон Городецкий.

Материал становится практически незаметным для инфракрасных датчиков, если его собирают в «гармошку». В настоящее время ученые намерены создать крупные экземпляры своего материала, которые, по их мнению, смогут заинтересовать потенциальных покупателей.