Президент Украины Петр Порошенко призвал ВСУ соблюдать перемирие, но и «не жалеть патронов». Текст обращения он опубликовал на своей странице в Facebook и Twitter, однако потом запись была удалена.

«Придерживайтесь его, но будьте начеку, и в критических ситуациях патронов не жалейте», — приводит РИА Новости текст обращения.

В Донбассе действует объявленное с 30 марта «пасхальное» перемирие. При этом стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.