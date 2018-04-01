Багдасарян выложила фото с водительским удостоверением

Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян, которую только накануне в очередной раз задержали за рулем элитной иномарки, выложила в Instagram фото с водительским удостоверением. На бланке стоит дата выдачи – 25 января 2012 года. Срок действия удостоверения – 10 лет. Селфи Мара озаглавила так – «Наконец-то!».

Впрочем, ее знакомые считают, что селфи – старое, а водительское удостоверение на нем – то самое, которое было изъято судом. Просто сегодня – «День дурака», в который принято всех разыгрывать. Оценили ли розыгрыш сотрудники ГИБДД, раз за разом останавливающие Мару Багдасарян без прав, пока неизвестно.