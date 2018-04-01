В Сети появилось новое видео начала пожара в ТЦ Кемерова

В Сети опубликовано новое видео начала пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. На кадрах с камер внутреннего видеонаблюдения представлена расширенная версия того, что было опубликовано ранее, а также видна лестничная клетка, по которой люди массово эвакуируются из горящего здания.

В начале видео видна вспышка огня в игровой зоне торгового центра. К тому моменту там и в коридоре помещения было много детей и взрослых. Пламя распространяется в считаные секунды, после чего в коридор начинает валить густой черный дым. Люди не сразу начинают предпринимать какие-либо попытки покинуть помещение, и лишь спустя несколько секунд, когда пожар уже значительный, люди массово бросаются бежать, причем в разные стороны.

Расположенный в центре Кемерово комплекс «Зимняя вишня» загорелся днем в воскресенье, 25 марта. Огонь очень быстро распространился по помещениям, тушение пожара продолжалось около 12 часов. В результате задохнулись и погибли в огне 64 человека, включая 41 ребенка.