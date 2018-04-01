Власти Самары купят шмелей с аукциона
Власти Самары планируют закупить 56 семей насекомых.
Фото: pixabay.com
В Самаре власти объявили аукцион на покупку шмелей. Как сообщает КП, информацию о покупке шмелей опубликовали на сайте госзакупок.
В ней сообщается, что за каждую из семей власти готовы заплатить не более 3,7 тысячи рублей, не превышая общей стоимости в 208 тысяч рублей.
Известно, что компания-поставщик должна привезти шмелей в ульях и снабдить их белковым и углеводным кормом.
Также у насекомых не должно быть болезней и вредителей, и все они должны находиться в стадии активного роста.