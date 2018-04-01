Ополченцы ДНР заявили о двух сбитых украинских беспилотниках

За минувшие сутки над территорией ДНР ополченцами сбито два беспилотных устройства, запущенных ВСУ. Об этом рассказал замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает РИА Новости.

«Воспользовавшись перемирием, (противник) усилил ведение воздушной разведки с использованием беспилотников на всей линии соприкосновения», — сказал Басурин.

По его словам, наиболее активную воздушную разведку украинские силовики ведут на горловском и мариупольском направлениях.

«Нашими подразделениями они своевременно уничтожаются из стрелкового оружия. Так, только за прошедшие сутки нами уничтожено два летательных аппарата, которые упали на минные поля между позициями», — добавил Басурин.

Ранее сообщалось, что контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала режим прекращения огня к пасхальным праздникам с 30 марта. В связи с этим Басурин призвал международные организации зафиксировать использование беспилотников украинскими силовиками у линии соприкосновения в Донбассе в нарушение минских соглашений.