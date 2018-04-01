Космонавт Сергей Рязанский пошутил, что МКС захватили обезьяны
Таким образом, космонавт поздравил россиян с 1 апреля.
Фото: sergeyiss / instagram
Российский космонавт Сергей Рязанский на своей странице в Instagram написал, что МКС захватили обезьяны, и прикрепил соответствующую картинку к своему посту. Таким образом он поздравил россиян с Днем смеха.
«Обезьяны захватили МКС))) Всех с Днем смеха! Улыбайтесь чаще», - написал Сергей Рязанский.
1 апреля — всемирный праздник, отмечаемый во многих странах, во время которого принято разыгрывать друзей и знакомых.