Таджикская авиакомпания Somon Air объявила о приостановке полетов в некоторые города России

Таджикская авиакомпания Somon Air объявила о приостановке полетов по девяти направлениям в Россию.

Как говорится в официальном заявлении компании, решение было принято после получения Somon Air телеграммы от Росавиации.

«В полученной телеграмме говорится, что Министерство транспорта Российской Федерации не предоставит разрешения таджикским авиаперевозчикам работать на определенных маршрутах, поскольку Республика Таджикистан не подтвердила заявку «Уральских авиалиний» на полеты в Таджикистан», - говорится в сообщении.

Компания уже объявила, что с 1 апреля ее лайнеры временно перестают выполнять рейсы из Душанбе в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург, Сочи. Под запрет также попали несколько рейсов из Худжанда.

Авиакомпания проинформировала пассажиров, что деньги за билеты будут возвращены и обещала проинформировать о возобновлении рейсов в указанные выше города.

Ранее сообщалось, что Таджикистан отказался выдать разрешение на полеты «Уральским авиалиниям». Минтранс пообещал принять ответные меры.