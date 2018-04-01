Порошенко заявил о намерении обсудить с Меркель размещение миротворцев в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении обсудить в Германии размещение миротворцев в Донбассе. Об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко. По его словам, Порошенко посетит Германию 10 апреля.

Під час зустрічі з громадою Маріуполя Президент проанонсував, що 10 квітня, одразу після Великодня, здійснить візит до Берліна для переговорів з Канцлером Німеччини — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 1 апреля 2018 г.

«Во время встречи с общиной Мариуполя президент анонсировал, что 10 апреля, сразу после Пасхи, осуществит визит в Берлин для переговоров с канцлером Германии», — сообщил он.

Ранее Порошенко заявил, что одним из условий для введения миротворцев ООН в Донбасс является перемирие в регионе.