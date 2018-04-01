Украинские радикалы во Львове подожгли польский автобус

Во Львове украинские радикалы из «Правого сектора» (организация запрещена в России) обклеили польский автобус красно-черными листовками, а затем подожгли. ЧП зафиксировано в ночь на 1 апреля недалеко от Стрыйского автовокзала. Об этом сообщил депутат горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

По словам депутата, никто не пострадал, на место происшествия выезжали львовские полицейские и пожарные. Огонь был потушен, сумма ущерба устанавливается.