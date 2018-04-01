Врио главы Кузбасса дал поручения по договоренностям с семьями погибших при пожаре в Кемерове
В связи с досрочной отставкой главы Кемеровской области Амана Тулеева временно исполняющим обязанности главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.
Фото: typical_kmr / vk.com
На первом совещании Сергей Цивилев, назначенный врио губернатора Кемеровской области, поручил выполнить договоренности, данные на встречах Амана Тулеева с семьями погибших при пожаре в Кемерове. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в воскресенье президент Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Амана Тулеева, назначив врио главы региона вице-губернатора Цивилева.
Аман Тулеев назвал свое решение единственно верным после пожара в Кемерове, который унес жизни 64 человек.