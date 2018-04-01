Врио главы Кузбасса дал поручения по договоренностям с семьями погибших при пожаре в Кемерове

На первом совещании Сергей Цивилев, назначенный врио губернатора Кемеровской области, поручил выполнить договоренности, данные на встречах Амана Тулеева с семьями погибших при пожаре в Кемерове. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в воскресенье президент Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Амана Тулеева, назначив врио главы региона вице-губернатора Цивилева.

Аман Тулеев назвал свое решение единственно верным после пожара в Кемерове, который унес жизни 64 человек.