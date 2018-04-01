Владимир Путин поблагодарил Амана Тулеева за многолетний труд

Президент России Владимир Путин позвонил Аману Тулееву и поблагодарил его за многолетний труд на посту губернатора Кемеровской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона», - сказал Песков.

Аман Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 года. Его полномочия как губернатора истекали в 2020 году. Ранее сообщалось, что в воскресенье он обратился к президенту с просьбой о досрочном сложении полномочий. Глава государства принял отставку Тулеева, назначив временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева.