В ЛНР заявили об обстреле украинскими военными автомобиля медпомощи

Трое военнослужащих народной милиции ЛНР ранены при обстреле медицинской машины вооруженными силами Украины. Произошло это на линии соприкосновения в Донбассе.

Совсем недавно вступило в силу «пасхальное перемирие», но конфликтующие стороны уже успели обвинить друг друга в обстрелах.

«Сегодня, 1 апреля, в 09:20 в районе населенного пункта Нижнее Лозовое украинские силовики выстрелом противотанковой управляемой ракеты уничтожили автомобиль «Урал», который эвакуировал заболевшего военнослужащего народной милиции ЛНР с целью оказания медпомощи», — передают слова официального представителя оборонного ведомства ЛНР Андрея Марочко РИА Новости.

Отдельно он отметил, что в результате обстрела ополченцы, участвующие в эвакуации, получили тяжелые ранения, и их состояние оценивается как критическое. Автомобиль полностью сгорел.

По словам Марочко, ВСУ не могли не видеть условных обозначений на автомобиле, свидетельствующих о его гуманитарных целях, так как инцидент произошел на открытой просматриваемой местности. Представитель ЛНР заявил, что «украинские силовики в очередной раз совершили беспрецедентную провокацию у линии соприкосновения».

Напомним, ранее в Донбассе было объявлено «пасхальное перемирие». На последней встрече трехсторонней контактной группы в Минске стороны конфликта договорились прекратить стрельбу.