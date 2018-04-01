В России повысился утилизационный сбор на автомобили

С первого апреля 2018 года вступают в силу изменения, внесенные в перечень видов и категорий колесных транспортных средств, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор. Также изменения касаются размеров сбора.

В 2012 году был введен специальный сбор для производителей и импортеров автомобилей. Одновременно с вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин появился утилизационный сбор. Через четыре года он распространился на дорожно-строительную технику: бульдозеры, тракторы и комбайны.

С первого апреля утилизационный сбор для легковых машин с объемом двигателя до 1 литра увеличился на 17,86%, до 33 тысяч рублей, от 1 до 2 литров — на 90%, до 84 тысяч рублей, от 2 до 3 литров — на 49,3%, до 126 тысяч рублей. На машины с объемом двигателя 3 и более литров сбор остается неизменным: 114,6 тысячи рублей для машин с двигателем объемом от 3 до 3,5 литра и 181,6 тысячи рублей для машин с мотором более 3,5 литра. Сбор для электромобилей увеличился на 14,79% до 32,6 тысячи рублей.

Для грузовых машин полной массой до 2,5 тонны сбор возрос на 14,46%, до 14,25 тысячи рублей, от 2,5 до 3,5 тонны — на 51,5%, до 30 тысяч рублей, от 3,5 до 5 тонн — на 15%, до 28,5 тысячи рублей.

Для грузовиков массой от 5 до 8 тонн сбор составил 31,35 тысячи рублей (рост на 14,84%), от 8 до 12 тонн — 38,1 тысячи рублей (+14,9%), от 12 до 20 тонн — 41,85 тысячи рублей (+14,8%), от 20 до 50 тонн — 82,5 тысячи рублей (+14,8%).