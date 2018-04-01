В МИД Германии назвали высылку российских дипломатов из ЕС «сигналом единства»
Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас назвал высылку российских дипломатов из стран Евросоюза «сигналом единства».
Вместе с тем, Маас отметил, что ЕС нуждается в России как в опоре международного порядка, а также в качестве партнера по урегулированию региональных конфликтов и разоружению.
«Тесная сплоченность европейцев при выборе мер в отношении России была важна не только как проявление солидарности с Великобританией, но и как сигнал единства», - цитирует его слова издание Bild.
Маас подчеркнул, что Евросоюз открыт для диалога и рассчитывает на постепенное восстановление доверия с российской стороной.
Ранее второй борт с высланными из США российскими дипломатами приземлился во Внуково. В общей сложности из США был выслан уже 171 человек.
Кроме того, число сотрудников российской дипмиссии при НАТО было сокращено с 30 до 20 человек.