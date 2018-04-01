Склад пиломатериалов полыхает в Ленинградской области

Крупный пожар на складе пиломатериалов тушат в эти минуты в Ленинградской области.

Сигнал о возгорании поступил еще в 7 утра, и до сих пор спасателям удалось лишь локализовать пламя на площади две тысячи квадратных метров.

Пожару присвоен повышенный номер сложности. Сейчас на месте работают около 50 специалистов. К ним на помощь направляют дополнительные силы из соседних населенных пунктов. Также к процессу подключились и добровольцы. Тушению мешает сильный ветер.

Рядом с пожарными в эти минуты работают и сотрудники склада. Они срочно перевозят на безопасное расстояние пиломатериалы, еще не охваченные огнем. На территории, где возник пожар, хранится готовая продукция местного деревообрабатывающего комбината, который считается одним из крупнейших в России.

Ранее в Ленинградской области загорелся склад с серой.