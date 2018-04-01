Политолог раскрыла главную цель США в «деле Скрипаля»

Ведущая ток-шоу «Прогнозы» на телеканале «Звезда», политолог Вероника Крашенинникова рассуждает о высылке российских дипломатов из США и ряда европейских стран в связи с «делом Скрипаля».

Вероника Крашенинникова: Оппоненты России провели на этой неделе скоординированную атаку: 25 государств Евросоюза и НАТО выслали в общей сложности более 150 российских официальных лиц. США выслали 60 российских дипломатов. Такая широта антироссийского жеста удивила даже европейских союзников. В чем истинная цель? И Лондон, и Вашингтон почти официально говорят о «зачистке русских шпионов». Причем крупнейшей в истории США. То есть с отравлением Скрипалей высылка дипломатов совсем не связана! Это раз. Во-вторых, сокращение дипломатического штата — это продолжение попыток изолировать Россию, ведь до сих пор изоляция не получилась. Без дипломатов — кто будет делать ежедневную работу по развитию политических, экономических, культурных связей? Наконец, главная американская цель — поссорить Россию с Европой, разорвать наши экономические и политические связи, чтобы ослабить одновременно и нас, и Евросоюз.

Мой прогноз — отношения России с США и Британией замораживаются надолго. Но отношения с Европой, вопреки американским целям, мы можем вернуть в нормальное конструктивное русло. Сегодня правительства европейских стран совсем не хотят следовать за Трампом, он для них — воплощение дикости. Некоторую часть самостоятельности Европа за последний год отвоевала, в особенности Германия и Франция. Это и есть то пространство, где мы с европейцами сможем строить нормальные отношения. Даже в этот раз, посмотрите: европейские государства подошли к делу высылки явно скрипя зубами: формально примкнули к англосаксам, но постарались исполнить по минимуму. Германия, например, предложила прислать новых сотрудников. Что еще могут организовать против России Вашингтон с Лондоном? Белый дом придерживает в запасе более жесткий сценарий для России. Назначением Джона Болтона на пост советника по национальной безопасности и Майкла Помпео на пост госсекретаря президент Трамп завершил формирование кабинета войны. Стратегия в настоящее время дорабатывается, а пока пара конкретных шагов.

Посол США в России Джон Хантсман назвал «возможным» наложение ареста на российские активы в США. Это касается в первую очередь дипломатической собственности — консульства в Сан-Франциско, торгпредства в Вашингтоне и загородного дома под Нью-Йорком. Знает Трамп толк в недвижимости…. Новый проект в спорте: срыв чемпионата мира по футболу. На этой неделе власти Исландии заявили, что не поедут в Россию на мундиаль. Как и члены британской королевской семьи. Но это решение не помешает команде и болельщикам Исландии прибыть в Россию. Мой прогноз: США и Британия будут делать максимум для подрыва позиций России. Европейские же государства — да, будут следовать трансатлантической солидарности — но по минимуму.

Помимо Запада, есть весь остальной огромный мир. Его военные представители на следующей неделе прибудут в Москву: во вторник стартует седьмая Московская конференция по международной безопасности. Она соберет представителей из 90 стран. В прошлом году участников было 86. То есть по мере того, как агрессия против России нарастает, растет и число участников военного сотрудничества с нами. В очередной раз мы увидим, кто на самом деле строит систему безопасности в мире и борется с терроризмом. И это не Америка. Формула Трампа «Америка прежде всего» в принципе исключает партнерство. В такой формуле есть место только вассалам и подельникам.

Не пропустите ток-шоу «Прогнозы» в воскресенье в 22:00 на телеканале «Звезда».

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