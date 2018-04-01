Второй борт с высланными из США российскими дипломатами приземлился во Внуково

Все российские дипломаты, высланные из США, вернулись в Россию. Второй борт приземлился во Внуково, сообщают РИА Новости.

Таким образом, состоялись все запланированные рейсы с работниками дипведомств, объявленными нежелательными в Соединенных Штатах Америки.

Самолет специального летного отряда «Россия» приземлился воскресным днем во Внуково. На борту находились дипломатические работники со своими семьями, в том числе работавшие в ООН в Нью-Йорке. Чтобы забрать всех россиян, пришлось задействовать два самолета.