Второй борт с высланными из США российскими дипломатами приземлился во Внуково
Дипломатов вывозят двумя специальными самолетами, обслуживающими первых лиц государства.
Фото: KC Alfred/ZUMAPRESS/Globallookpress
Все российские дипломаты, высланные из США, вернулись в Россию. Второй борт приземлился во Внуково, сообщают РИА Новости.
Таким образом, состоялись все запланированные рейсы с работниками дипведомств, объявленными нежелательными в Соединенных Штатах Америки.
Самолет специального летного отряда «Россия» приземлился воскресным днем во Внуково. На борту находились дипломатические работники со своими семьями, в том числе работавшие в ООН в Нью-Йорке. Чтобы забрать всех россиян, пришлось задействовать два самолета.
Напомним, ранее сообщалось, что первый самолет с высланными из США дипломатами прибыл в Москву. В общей сложности из Америки улетел уже 171 человек.