Защита обжалует действия Украины по аресту российского судна

Адвокаты намерены обжаловать действия Украины, которая нарушает международные нормы и правила, удерживая экипаж крымского рыболовецкого судна «Норд». С таким заявлением выступил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

По словам Михайличенко, украинская сторона «ведет себя некорректно».

«Сейчас прорабатывается вопрос с МИД России и на уровне республики Крым, для того чтобы крымчан вернуть обратно домой. Мы бы хоть сегодня их вернули… Но есть сложности с той стороной, она ведет себя некорректно», - цитирует его слова РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время с данным вопросом работают адвокаты.

Украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд», шедшее под российском флагом в Азовском море. На борту корабля находились 10 членов экипажа, которые являются гражданами РФ.

По словам судовладельца, корабль был задержан незаконно. При этом действия пограничников могут быть опасными для жизни членов рыболовецкого суда.

ФСБ Крыма уже возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

Ранее украинские правоохранители завели уголовное дело по статье уголовного кодекса Украины «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее».