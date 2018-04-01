Врио губернатора Кемеровской области пообещал найти и наказать виновных в пожаре в ТЦ

Временно исполняющий обязанности главы Кемеровской области Сергей Цивилев сделал заявление по поводу виновных в трагическом пожаре. Он пообещал, что они понесут строжайшее наказание.

«Я принимаю область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей и прежде всего наши дети. Хочу сказать вам, жителям Кемерова и всей области, что сделаю все для того, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание», — заявил Цивилев.

Отдельно он отметил, что «никто не будет выгорожен или спрятан» после того, как следствие получит всю необходимую информацию, необходимую для поиска виновных в случившемся. Слова Цивилева передает RT.

Ранее сообщалось о добровольном уходе в отставку с поста губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Напомним, он возглавлял область с 1997 года и несколько раз переизбирался. Президент России Владимир Путин сообщал о принятии досрочной отставки Тулеева.