Первый самолет с высланными дипломатами из США прибыл в Москву

Самолет специального летного отряда «Россия», на борту которого находятся российские дипломаты, прибыл в Москву. Такие данные приводит портал Flightradar24.

Самолет Ил-96-300, предназначенный для обслуживания первых лиц государства и МИД РФ, приземлился в московском аэропорту Внуково. Ранее сообщалось, что он вылетел из Вашингтона.

С учетом членов семей дипломатов в общей сложности из США улетел уже 171 человек, которых ранее американские власти объявили персонами нон грата.

Ранее сообщалось, что второй самолет с покидающими США российскими дипломатами вылетел в Москву.