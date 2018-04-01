Завершена операция по выводу боевиков «Фейлак Ар-Рахман»* из Восточной Гуты

В Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что гуманитарная операция по выводу боевиков группировки «Фейлак Ар-Рахман»* (запрещена в РФ) успешно завершена.

«Российским Центром по примирению враждующих сторон и подразделением военной полиции ВС РФ успешно завершена восьмидневная гуманитарная операция по выводу из Восточной Гуты боевиков незаконного вооруженного формирования "Фейлак Ар-Рахман"* (запрещена в РФ)», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при решающем участии Центра по примирению было выведено 153 140 человек.

* «Фейлак Ар-Рахман» - террористическая группировка, запрещенная в РФ.